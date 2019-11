St-Benoît: Encore 21 automobilistes verbalisés pour téléphone au volant

De nombreuses infractions ont encore été relevées ce week-end par les forces de l'ordre, de la gendarmerie comme de la police., après un contrôle réalisé 48 heures auparavant , les militaires de la brigade motorisée de Saint-Benoit ont procédé ce vendredi après-midi, en présence des médias, à un nouveau contrôle des flux sur la RN2de Bras Canot, dans les même conditions.Le constat est de nouveau accablant : après 27 infractions constatées ce mercredi, ce sont cette fois 24 infractions qui ont été verbalisées (dont trois cumulaient même des infractions connexes). Pas moins de 21 automobilistes ont ainsi été verbalisés pour usages du téléphone au volant. Trois autres l'ont été pour défaut de port de la ceinture de sécurité."Le message de prudence, prôné par les forces de l'ordre sur ce secteur pourtant connu comme accidentogène, ne semble pourtant pas encore passé", regrette la gendarmerie. Rappelons qu'écrire un message en conduisant multiplie par 23 le risque d'accident et que 10% des accidents corporels sont liés à l'utilisation d'un téléphone au volant.Ensuite, dans la nuit du samedi, les forces de l'ordre ont procédé à un important contrôle routier sur le secteur de la RN2 Saint-Benoit – Beaulieu – Beauvallon et Bourbier les Bas, dans les deux sens de circulation. Ce sont cette fois 78 infractions qui ont été relevée, dont 56 excès de vitesse, 8 alcoolémies (dont 4 délictuelles), 2 conduites sous stupéfiants, 3 défauts de permis de conduire, et 2 non port de la ceinture de sécurité. S'ajoutent à la liste un défaut d'assurance, 2 défauts de contrôle technique, 1 pneu lisse et même 1 port d'arme prohibé..."Parmi les contrevenants deux se sont fait particulièrement remarquer, en se faisant intercepter à des vitesses de 173 km/h et 180km/h", remarque la gendarmerie., 57 fonctionnaires ont été mobilisés pour réaliser sur le département 15 opérations de contrôle routier au cours de ce week-end .97 infractions ont été constatées dont 2 conduites sous l'empire d'un effet alcoolique (taux de 1,1 mg/l d'air expiré sur Saint-Pierre et taux de 1,13 mg/l d'air expiré sur Saint-Denis) et 3 défauts d'assurance.Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 89 autres diverses contraventions au code de la route dont 1 feu rouge/stop/priorité grillé, un défaut de port de casque, 2 défaut d'équipement, 2 défauts de contrôle technique.