St-Benoît : Le délinquant sexuel de La Confiance interpellé

Le 02/10/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1070

L’homme était activement recherché depuis samedi dernier, après qu’une fillette de 12 ans a été victime de ce qui ressemble fort à une tentative d’agression sexuelle.



Alors qu’elle regagnait le domicile de son père à pied, la jeune fille tombe sur cet individu qui tente de l’emmener à l’abri des regards. Mais la fillette parvient à s’échapper et à donner l’alerte.



Hier matin, les gendarmes ont interpellé le pervers, déjà condamné à quatre reprises pour agression sexuelle. L’homme de 51 ans a reconnu les faits et sera déféré devant le parquet ce mercredi comme l’indique la presse écrite.