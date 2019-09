St-Benoît: Le toit de leur maison leur tombe sur la tête

Le 01/09/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 2137

Drôle de frayeur pour cette famille bénédictine ce samedi. En effet, le toit de leur case en bois, rongé par les termites, a fini par s'écrouler. Une partie du plafond s'est effondrée sous les pieds de leur plus jeune fille. C'est après entendu du bruit à l'étage, que le père de famille s'est précipité pour sauver sa fille du pire. Heureusement plus de peur que de mal, aucune personne n'a été blessée.



La mère de famille assure dans les colonnes du Quotidien "on a remplacé le contreplaqué par du bois anti termite, on pensait vraiment s'être débarrassé de ces bestioles".



A la vue des dégâts, la famille a fait appel au constructeur de leur maison, dans laquelle ils vivent depuis 9 ans. Mais en voulant joindre Bourbon Bois, on leur signale que l'entreprise est fermée. La famille est anéantie et ne sait que faire après cette nouvelle et cette catastrophe.



Ils ont ainsi tenté de contacter les services de la mairie afin de trouver une solution de relogement et mettre ainsi leurs trois enfants en sécurité. La famille a également fait appel à la générosité des Réunionnais en lançant un message sur la radio locale. Les cinq Bénédictins ont ainsi pu trouver un toit pour la nuit mais espèrent pouvoir trouver une solution pérenne...