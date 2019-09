St-Benoît: Un coup de sabre occasionne 45j d'ITT, l'affaire renvoyée à l'instruction

Le 03/09/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 202

Une sordide affaire de violence avec arme devait être jugée hier après-midi dans le cadre de la comparution immédiate. Un jeune homme est accusé d'avoir porté plusieurs coups de sabre à plusieurs personnes à Saint-Benoît le 25 août dernier, occasionnant plus de 45 jours d'ITT sur l'une de ses victimes.



Les avocats ainsi que le parquet, étaient d'accord sur un point : la nécessité de renvoyer le dossier à l'instruction afin d'obtenir plus d'informations sur les faits. En effet, le prévenu crie à corps perdu qu'il n'était pas sur les lieux. Sa défense rappelle également qu'il a été dénoncé et identifié sur photo par des personnes qui se connaissent bien, laissant planer un doute sur la légitimité des témoignages.



De son côté, l'avocat du principal blessé demande une requalification des faits en tentative de meurtre. Un coup de sabre porté de dos, au niveau du visage de son client, a occasionné une plaie ouverte de la joue et cassé plusieurs dents. Les médecins estiment qu'il risque des séquelles permanentes, en l'état, une paralysie faciale.



La cour, après avoir délibéré, a estimé que la complexité du dossier méritait un renvoi au procureur de la République afin de procéder à un complément d'information. Le prévenu a donc été renvoyé devant un juge. Il a été mis en examen pour violences aggravées et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.