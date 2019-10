St-Benoît : Un jeune conducteur contrôlé à 156km/h

Le 04/10/2019 | Par N.P | Lu 1550

La gendarmerie fait le point sur deux opérations de contrôles routiers organisée au Tampon de 20h à 22h30 et à Saint-Benoît, de 17 à 21 heures ce jeudi.



L'opération coordonnée de contrôle de l’alcoolémie sur la commune du Tampon avec des effectifs et moyens engagés de la BMO de la Rivière Saint Louis ont permis de relever 8 conduites sous l'empire d'un état alcoolique, 2 conduites sous stupéfiants, 1 conduite sous stupéfiants et défaut de permis, 1 conduite sous stupéfiants ainsi que sous l'empire d'un état alcoolique (0.59 mgl) et malgré une suspension de permis, 2 non respects priorité ainsi qu'un 1 défaut de contrôle technique.



À Saint-Benoît, sur la RN 2, les contrôles se sont focalisés sur la vitesse. Bilan : 9 dépassements de la vitesse dont un automobiliste jeune conducteur contrôlé à 156 au lieu de 100km/h, 2 conduites sous stupéfiants, 3 usages téléphone, 2 défauts de permis de conduire et 1 défaut d'assurance.



Au total 5 permis ont été retirés.