St-Benoît : Un père de famille tué dans un choc frontal, sa femme et son enfant blessés

Le 28/12/2018 | Par N.P | Lu 5251

Un père de famille de 38 ans a perdu la vie dans le terrible accident survenu jeudi après-midi sur la RN2 à Saint-Benoît, dans le secteur de Beaufonds. Une violente collision frontale s'est produite entre la Fiat Punto qu'il conduisait et une Toyota arrivant en sens inverse.



Le conducteur de la Toyota aurait fait un écart et s'est déporté sur la voie opposée, indique la presse écrite. Le père de famille est décédé sur le coup. Sa femme et son enfant âgé d'une dizaine d'années ont été gravement blessés. Les pompiers ont dû faire usage du matériel de désincarcération pour libérer les trois occupants de la Punto.



Le test d'alcoolémie pratiqué sur le conducteur de la Toyota s'est révélé négatif. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Ce décès porte à 48 le nombre de tués sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année. Un nouveau drame qui vient endeuiller les fêtes de fin d'année.