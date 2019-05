St-Benoît : Un scootériste à 122 km/h et un automobiliste à 137 km/h... contrôlés positifs aux stupéfiants

Le 24/05/2019 | Par N.P | Lu 1094

Les gendarmes de la brigade de saint Benoît, renforcés par leurs collègues motocyclistes, ont mené une opération de contrôle sur la RN 2 commune de Saint-benoît afin de sécuriser cet axe particulièrement accidentogène.



Entre 6 et 9 heures, les huit militaires présents sur le service ont constatés 28 infractions parmi lesquelles 13 excès de vitesse, 9 usages de téléphone en roulant, 3 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants, deux débridages de deux roues et une non mutation de certificat d'immatriculation.



Un scootériste contrôlé à 122 km/h pilotait après avoir pris des produits stupéfiants. Son deux roues a été immobilisé sur place.



De même un automobiliste enregistré à 137 km/h au lieu des 110 autorisés, a été contrôlé positif aux produits stupéfiants. Son permis de conduire a été retiré sur le champs.



Au total deux permis de conduire ont fait l'objet d'une rétention en attendant de recevoir l'arrêté de suspension pour une durée de six mois.



Les contrôles mutualisés entre les différents services de gendarmerie vont se multiplier dans les semaines a venir, préviennent les forces de l'ordre.