St Benoît: Une mini casse au coin de la rue des Fanjans

Le 11/06/2019 | Par R.L | Lu 440

Alors que la "makoterie" est dans la ligne de mire de certains édiles, de plus en plus de Zinfonautes nous font part d'expériences vécues dans leur ville, mais plus particulièrement dans leur quartier.



Un lecteur bénédictin nous a fait parvenir l'image d'une mini casse à ciel ouvert, rue des Fanjans, quartier chemin de ceinture à St-Benoît.