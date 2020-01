St-Denis : Brico Point K cambriolé durant la nuit de la Saint-Sylvestre

Le 03/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 565

Le magasin de bricolage dionysien Brico Point K commence mal l’année 2020 : durant la nuit de la Saint-Sylvestre, plusieurs individus se sont introduits dans le commerce pour y dérober matériel informatique, appareils et outils de bricolage, comme le relate la presse écrite.



C’est aux alentours de trois heures du matin que les cambrioleurs ont plié le rideau métallique qui barre l’entrée puis percé le placo pour pénétrer les lieux. L’intrusion a déclenché l’alarme et a permis de revenir rapidement les forces de l’ordre, mais une fois sur place, elles n’ont pu que procéder aux constatations pour tenter de retrouver les suspects.



Le magasin situé près des immeubles Futura dans la ZAC Finette était fermé au moment des faits pour cause d’inventaire et n’a pas rouvert ses portes depuis. Le montant du préjudice est encore inconnu.