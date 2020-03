St-Denis: Croire et Oser pas opposé aux alliances mais aux "arrangements contre nature"

Réaction suite au sondage réalisé par l’institut Sagis, pour la commune de Saint- Denis, qui fait état d’une moyenne d’intention de vote de 9% au 1er tour:



A ce sujet, nous sommes prudents. En effet, ce ne sont que des intentions de vote, sur un échantillon réduit. Ces intentions devront se matérialiser en votes effectifs le 15 mars. Nous poursuivons chaque jour nos rencontres et le travail sur le terrain, avec pour réelle ambition de nous positionner au second tour.

Cependant, nous sommes extrêmement optimistes. En effet, l’adhésion autour de notre candidature et de notre projet est telle, que nous pensons fermement que nous sommes en mesure de créer la surprise au soir du 1er tour. Les Dionysiens semblent majoritairement rejeter les pratiques politiques qui sont menées depuis des décennies et disent vouloir permettre à notre équipe, qui n’a jamais été aux affaires et qui n’est pas responsable du bilan de ceux qui ont été là avant elle, d’accéder à ces responsabilités.

De plus, la population adhère à notre programme sérieux et qui répond aux besoins quotidiens des Dionysiens, loin des belles promesses jamais tenues ou des projets pharaoniques. Nous souhaitons incarner une nouvelle façon d’envisager la politique, centrée sur l’exemplarité, le rejet du clientélisme et l’arrêt du gaspillage de l’argent public.



Rumeur autour d’un lien de dépendance de notre liste à un tiers quelconque:



Depuis 2013, le parti Croire et Oser s’inscrit dans la volonté de proposer un projet pour le territoire de la Réunion. Nous sommes avant tout des individus conscients et libres, qui avons fait le choix de ne pas nous allier aux grosses machines politiques, dans lesquelles nous ne nous reconnaissons pas, dans le but de garder notre totale liberté de penser et d’action. Cette volonté d’indépendance vaut également vis-à-vis de potentiels mécènes, qui penseraient pouvoir nous tenir par le levier financier.

Par conséquent, les soutiens exprimés depuis le début de notre campagne, ont tous été reçus à condition que notre choix de rester libres, qui fait partie de l’ADN de notre parti et de notre liste, soit bien entendu, compris et respecté. Dans le cadre de ces municipales, nous rappelons donc une fois encore, que le parti avec ses cadres, ses colistiers et ses militants, seront les seuls à pouvoir décider de la stratégie à adopter au soir du 1er tour.

Nous rappelons, à toute fins utiles et en toute transparence, que nous avons levé des dons à hauteur de 9 000 euros et que la facture liée aux frais obligatoires s’élève à 9 600 euros.



Positionnement au second tour:



Nous travaillons pour réaliser le meilleur score possible et pour nous positionner au second tour, dans le but premier d’accéder aux responsabilités. Nous pensons réellement que c’est une situation possible, à condition que la population aille voter au 1er tour et exprime sa volonté de changement.

Dans l’hypothèse d’une triangulaire au terme de laquelle nous ne sortirions pas gagnants, nous constituerons une opposition constructive mais vigilante et nous communiquerons avec la population pour lui donner toutes les informations nécessaires pour que la commune de Saint-Denis soit gérée de façon transparente les six prochaines années.

Dans l’hypothèse où nous ne parviendrions pas à faire partie de la triangulaire, nous devrons nous interroger sur la suite à envisager dès le 16 mars. Aujourd’hui, nous dénonçons fermement le clientélisme, le gaspillage de l’argent public, l’enrichissement personnel des élus au détriment de la population. Par souci de cohérence et par respect pour celles et ceux qui nous feront confiance au 1er tour, nous ne pourrons envisager une alliance qu’avec une liste qui incarne les mêmes valeurs que les nôtres et la même volonté de vouloir construire pour les Dionysiens.

Nous ne sommes pas fondamentalement contre les alliances, mais nous nous opposons aux arrangements contre nature, dans le seul but de distribuer des postes et des mandats très rémunérateurs. Partant de ce postulat, nous analyserons les résultats du 1er tour mais nous ne prendrons aucune décision qui viendrait contredire cette volonté d’incarner un vrai changement.

A l’approche du premier tour des élections municipales à Saint-Denis, la liste "Osons Ensemble !" représentée par le binôme Vanessa Payet et Frédéric Maillot, a fait un point sur sa campagne à deux jours du premier tour des élections municipales. Le duo a souhaité s’exprimer sur trois points: le récent sondage de l'institut Sagis, démentir les soupçons de ralliement à une liste tiers et son positionnement pour le second tour.