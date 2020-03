St-Denis: Des locaux du CREPS accueilleront les SDF de la ville

1. Zestdééf le 26/03/2020 20:33



Donc les sans domicile ( souvent dans la rue doivent se faire confiner?

iront il dans un centre ou plusieurs centres?

et,par rapport au covid si 99 sdfs sont ok

et que 1 rentre au centre et le transmet au 99 autres qui n ont pas forcement envie ?

comment gerer la situation?

les espaces dans ce genre de centre sont il respectés entre les personnes la sterilisation des douches

des toilettes communes j imagine ??