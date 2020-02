St-Denis: Des saucisses périmées vendues en supermarché

Est ce un scoop? Il suffit de regarder les étiquettes , dans toutes les grandes surfaces! Et puis , elles sont périmées et elles servent encore ( à se faire du fric) mais elles sont comme nos politiciens inamovibles!

2. MôveLang le 25/02/2020 14:44



Et personne n''a remarqué les produits retirés de la vente en france et basculés dans les colonies, soit disant en promotions.

Ce qui n''est plus bon pour les français seraient-ils bon pour nous ?