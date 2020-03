St-Denis: Deux cabinets de médecin et d'infirmiers cambriolés

Le 20/03/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 1084

Quatre jeunes ont cambriolé un cabinet de médecin et un cabinet d’infirmiers à Saint-Denis dans la nuit de jeudi à vendredi. Un ordinateur, un téléphone et des masques ont été volés. Suite à la description vestimentaire d’un témoin, c’est au Chaudron que l’un d’eux a été aperçu peu de temps après par les forces de l’ordre devant un immeuble. Deux autres étaient cachés dans des buissons. Le quatrième, dans la cage d’escalier du bâtiment. Et c’est dans un pot de fleurs de cet immeuble qu’ont été retrouvés l’ordinateur, un tournevis et des gants. Le téléphone a quant à lui été retrouvé sur le quatrième jeune.



Devant le tribunal correctionnel ce vendredi, jugés en comparution immédiate, ils ne sont que trois âgés entre 18 et 22 ans ; le dernier étant mineur. Tous nient les faits. L’un d’eux assure n’avoir retrouvé ses copains que pour "fumer un joint". Pourquoi était-il caché au moment de l’arrivée des forces de l’ordre ? Il avait un demi-cachet de Rivotril en sa possession et il y avait le confinement. "Je suis en retard dans ma tête", explique-t-il. En effet, l’enquête sociale révèle qu’il entendrait des voix et parlerait tout seul.



Pour le procureur, "le professionnel de santé est celui qui s’occupe des autres et les piller est une provocation inacceptable". Encore davantage en cette période d’épidémie. Il a donc requis 8 mois de prison avec mandat de dépôt et la révocation de 6 mois de sursis pour l’un, 5 mois pour un autre, les deux étant en récidive. Ils ont finalement été condamnés à 4 mois avec sursis, 8 mois ferme dont 4 avec sursis, avec mandat de dépôt, et 8 mois ferme, dont 4 avec sursis et la révocation de 5 mois de sursis et mandat de dépôt. Direction la prison, donc, pour deux d'entre eux.



Régis Labrousse sur place