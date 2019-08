St-Denis: Direction Domenjod pour le jeune chauffard

1. Li le 27/08/2019 10:21



son permis est révoqué pour 10 mois et il est sans permis, je comprends pas. En plus, il fuit devant les forces de l'ordre, il aurait pu tuer des gens sur la route, sur le trottoir, tuer des enfants, bébés, gramounes !!! et c'est tout. Il va recommencer, c'est inéluctable. On attend quoi pour sévir et trouver d'autres solutions que la prison. ça ne sert à rien et quand on commence à parler de peine de mort, il y a les associations qui militent pour le droit de l'homme. L'homme qui fait ça n'a plus de qualification, il doit payer pour son manque de responsabilité. On l'envoie travailler DUR, je ne sais pas où mais plus ici.