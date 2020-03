St-Denis : Enjeu capital et régional

Le 15/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 92

Candidats

Voix

% d’inscrits

% exprimés

Gilbert Annette (PS)

32 596



56,71

René-Paul Victoria (UMP)

24 886



43,29



Candidats

Voix

% d’inscrits

% exprimés

Gilbert Annette (PS)

21 635



41,85

René-Paul Victoria (UMP)

13 117



25,33

Michel Lagourgue (UDI)

5 981



5 981

Nadia Ramassamy (DVD)

2 915



2 915

Alexandre Laï-Kane-Cheong (Croire et Oser)

1 974



3,82

Margarette Robert-Mucy (DVG)

1 464



2,83

Joseph Grondin (FN)

1 397



2,70

Ismaël Aboudou (SE)

813



1,57

Jean-Alexandre Poleya (DVD)

445



0,86

Gino Ponin-Ballom (DVD)

1 953



3,78



Gilbert AnnetteNassimah Dindar (Saint-Denis en l'air), Yvette Duchemann (Génération Écologie), Rémy Massain (Tous ensemble pour Saint-Denis), Éric Beeharry (Ensemble pour un nouveau Saint-Denis), Didier Robert (Saint-Denis c'est le moment), Alain Armand (Changer Saint-Denis ensemble), Sonny Welmant (Soyons les forces du changement), Vanessa Payet (Osons ensemble), Magaly Onesio (Astèr lo pèp), Ericka Bareigts (Saint-Denis pour tous).Avec 147 920 habitants, la commune de Saint-Denis, qui fait partie de la Cinor, est la plus peuplée de l’ile mais aussi de l’Outre-mer français. Bastion du Parti socialiste depuis le retour de Gilbert Annette en 2008, le chef-lieu sera très disputé lors de ce scrutin, où le maire sortant ne se représentera pas, laissant la place à Ericka Bareigts.La députée de la circonscription dionysienne aura face à elle deux poids lourds de la vie politique locale: le président de Région, Didier Robert et l’ancienne présidente du conseil départemental et actuelle sénatrice, Nassimah Dindar, qui rassemblera une partie du centre et bénéficiera du soutien de LREM, et de quelques transfuges de la gauche comme Erick Fontaine (LFI).Ericka Bareigts croisera également le fer avec deux anciens alliés, l’écologiste Yvette Duchemann et le conseiller départemental du Chaudron, quartier très disputé, Alain Armand.Le parti Croire et Oser, avec sa tête de liste Vanessa Payet, tentera de confirmer sa progression dans le chef-lieu en se posant comme une alternative aux "grands" candidats.Inscrits: 97 152Votants: 61 136Blancs et nuls: 3 654Participation: 62,93%Exprimés: 57 482