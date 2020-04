St-Denis : Gants et médicaments jetés dans la rue

Le 05/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 873

L'épidémie de Corornavirus a ouvert la porte à de nouveaux manquements en matière de civisme et de respect des mesures sanitaires. En témoignent ces photos prises dans le centre-ville de Saint-Denis ce dimanche soir.



Médicaments en tout genre, de nombreux gants jonchant le sol... certaines personnes ne semblent pas mesurer l'importance du principe de précaution, tant pour les habitants du secteur que pour les agents de nettoyage qui devront effacer les traces de leur manque de respect envers les autres...



Pour rappel, les particuliers doivent prendre des mesures de précaution particulières pour jeter à la poubelle les mouchoirs, gants et masques usagés dans le contexte d'épidémie de Covid-19.



Pour des raisons sanitaires, les mouchoirs, masques et gants usagés doivent être jetés dans un sac plastique dédié, résistant et disposant d’un système de fermeture fonctionnel. Ce sac doit être soigneusement refermé puis conservé 24 heures avant d’être placé dans le sac plastique pour ordures ménagères.



Pour les médicaments, et ce n'est pas nouveau, il ne faut surtout pas les jeter à la poubelle, dans l'évier ou dans les toilettes et encore moins dans la rue... Il est primordial de les ramener à une pharmacie.