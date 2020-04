St-Denis: Il met un coup de poing à sa fille de 4 ans

Le 09/04/2020

Un habitant de la Bretagne en est venu aux mains après un apéritif très arrosé dans la nuit de lundi à mardi dernier.



Une dispute sur fond de jalousie éclate entre lui et sa compagne: il lui assène des gifles, et finit par mettre un coup de poing en plein visage de leur fille de 4 ans qui assistait à la scène.



La petite s’est vue prescrire 15 jours d’ITT, plus que sa mère qui en présente tout de même 4, comme l’indique le Quotidien.



L’homme se trouve actuellement en garde à vue et sera présenté au procureur de la République ce jour pour décider des poursuites judiciaires.