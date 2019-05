St-Denis : Il tente d'extorquer de l'argent aux prostituées du Petit Marché et prend du sursis

Le 28/05/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 2689

Il comptait manifestement se faire beaucoup d’argent. J.F, Dionysien de 49 ans, a tenté d’extorquer de l'argent à 11 prostituées du bas de Saint-Denis, rue Maréchal Leclerc, l’année dernière. Contre ses services de protection, il demandait 25 euros par jour, par femme. Mais face à leur refus, ce sont des menaces qui ont été proférées. Certaines auraient payé, d’autres non.



Mais lorsque la police passe un beau jour par là, elles sont plusieurs à les interpeller. Plusieurs hommes les menacent et les extorquent. Leur "chef": J.F. est arrêté et son appartement perquisitionné. Les forces de l’ordre y trouvent 25 euros et quelques plants de cannabis.



"Des plantes pour ma consommation personnelle, explique J.F devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce mardi, mais c’était un essai, j’allais les jeter". Peu crédible, selon la cour. Et pour les faits d’extorsion, il les nie en bloc. "C’est elle qui m’ont proposé de l’argent". Il aurait aussi exprimé auprès d’elles son agacement au vu des préservatifs laissés là où il pratique son sport. "Ce ne sont pas des feuilles mortes qui se ramassent à la pelle mais des préservatifs", ajoute le président d’audience, Bernard Molié. Mais malgré une hygiène qui laisse à désirer dans son appartement, J.F affirme avoir à cœur la propreté de son quartier. "Elles ont donc monté un complot pour me nuire".



J.F a été condamné à 24 mois de prison avec sursis pour tentative d'extorsion et usage de stupéfiants.