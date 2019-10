St-Denis: La commune annule les manifestations prévues ce soir

La ville de Saint-Denis vous informe que suite aux incidents qui se sont déroulés sur son territoire la nuit dernière et afin de garantir la sécurité des Dionysiens, toutes les manifestations prévues ce soir à partir de 18h00 sont annulées.



Ainsi, à titre préventif et pour la sécurité de tous, la Ville de Saint-Denis a décidé de reporter La Nuit du Roller, Bel Marmit Zistoir et les 2 concerts de la médiathèque initialement prévu ce vendredi 25 octobre, à une date ultérieure.