St-Denis: La fibre Orange s'installe à St-François et la 5G arrive d'ici 2020

Ces logements accèdent désormais à de nombreux usages



Partout où ça compte pour le client, Orange reste l’opérateur de référence sur le réseau fibre pour accompagner le client vers le numérique.



Pour répondre aux attentes et besoins de chaque foyer, Orange laisse le soin au client de choisir ce qui compte vraiment pour elle ou lui et personnaliser son offre Fibre: soit l’offre Livebox Magik Fibre jusque 300Mbit/s en débit descendant, où l’offre Livebox Magik Fibre jusque 1Gbit/s en débit descendant.



Enfin, les familles aiment partager de bons moments ensemble et cela passe notamment par les services de divertissements. La Fibre d’Orange, c’est aussi le meilleur des équipements pour la TV et le divertissement: le décodeur TV UHD pour tous les clients quelle que soit l’offre Fibre choisie, avec toutes les fonctionnalités haut de marché (image Ultra Haute Définition, son cinéma Dolby Atmos®, OSC 4K).



La Fibre d’Orange, c’est la possibilité de profiter de tous les usages en simultané sur tous les écrans du foyer. C’est donc pouvoir accéder à une nouvelle dimension de partage de données, de divertissements et de sensations grâce à une technologie 100% prête pour le futur.



Pour les entreprises, la technologie de fibre mutualisée FttH est adaptée au raccordement à internet ou à un réseau privé de petits sites de type agence ou boutique.



Enfin, c’est un service 100% accompagné, grâce à des outils innovants et des experts présents à chaque étape. L’installation est effectuée par des experts qui assurent des travaux discrets et une mise en service des équipements accompagnée de conseils.



Orange, leader sur la fibre optique



Dans le cadre du plan stratégique Essentiels 2020, Orange poursuit son investissement sur la fibre optique sur le territoire français. Au 31 décembre 2018, Orange compte 2,592 millions de clients Fibre à travers 1 985 communes et prévoit de déployer la Fibre Orange à l’horizon 2022 dans 3 600 communes. Cela inclut l’ensemble des grandes villes et des villes moyennes, soit près de 60% des foyers français.



A la Réunion Orange est leader de la Fibre avec une prise FTTH sur deux construite par Orange et plus de 280 000 prises raccordables au total.