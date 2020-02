St-Denis: Les magouilles d'un commerçant mauricien aujourd'hui introuvable

Le 28/02/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 863

Un ancien commerçant de Saint-Denis a été jugé ce vendredi par le tribunal correctionnel de Saint-Denis malgré son absence. Une première mise en examen pour fraude fiscale a en effet fait fuir le Mauricien en 2016. Cette année-là, alors qu’il avait été placé sous contrôle judiciaire à La Réunion, le Mauricien avait préféré quitter clandestinement l’île, à l’aide d’un pêcheur depuis Sainte-Marie, pour rentrer à Maurice. En 2018, un mandat d’arrêt est alors prononcé à son encontre. Ce grossiste de vêtements est visé par les services fiscaux pour avoir minoré la valeur de sa marchandise et donc de son chiffre d’affaires. Le dernier exemple en date : l’importation de neuf containers avec une valeur de marchandise de 42.000 euros alors que seulement 2000 euros étaient déclarés.



Ce vendredi, ce sont d’autres faits qui intéressaient le tribunal : exécution en bande organisée d’un travail dissimulé, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé.



Il n’était donc pas présent pour entendre les juges prononcer sa peine. Il lui était reproché d’avoir fait venir illégalement une trentaine de Mauriciens qui lui servaient de vendeurs de ces produits, dont une bonne partie de la contrefaçon, qui n’étaient achetés qu’en espèces.



Le Mauricien a été relaxé de l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et le délit de travail dissimulé n’étaient pas considéré, finalement, avoir été commis en bande organisée. Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 10.000 euros d’amende.