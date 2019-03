Ce vendredi 1er mars 2019, le bureau de poste Saint-Denis Les Flamboyants, situé au 60 rue Maréchal Leclerc, a été inauguré par Jacky Besseyre, directeur régional de La Poste et en présence de Fabien Aure, Président de la Commission De Présence Postale et Territoriale (CDPPT) et de Gilbert Annette, maire de Saint-Denis.



L’inauguration de ce bureau de poste a été l’occasion de présenter un bureau conçu pour répondre aux attentes des clients en matière d’accessibilité, d’accueil, d’efficacité et de qualité du conseil.



Les travaux de rénovation d’un montant de 700 000€ ont intégralement été financés par le fond de péréquation, et réalisé par des entreprises locales.



Nouvel espace ouvert et commun



Après avoir amélioré son modèle d’accueil, de conseil et de vente avec le concept "Espace Service Client", réduisant notamment l’attente en rompant avec la traditionnelle ligne guichet, le Réseau La Poste s’adapte aux besoins spécifiques de ses clients, en développant un nouveau concept de bureau centré sur un service plus personnalisé et résolument numérique.



Les clients sont accueillis à leur entrée à La Poste. Ils bénéficient d’un conseil sur-mesure et sont accompagnés en fonction de leurs besoins vers les différents espaces dédiés. Les clients et les postiers évoluent ensemble dans un espace ouvert et commun.



Agencement intérieur repensé et un conseil bancaire complet



La signalétique a en effet entièrement été repensée pour les guider aisément vers les différents univers: des îlots implantés dans l’espace commercial, tous polyvalents permettent sans distinction, aux clients de réaliser l’opération de leur choix. Les professionnels disposent d’un accueil prioritaire sur l’ensemble des îlots.



Les produits sont présentés sur un mobilier libre-service pour les achats rapides. Des automates permettent également aux clients de réaliser des opérations simples sans attente, comme l’affranchissement de lettres et colis ou le dépôt de chèques, le retrait ou le dépôt d’espèces.



En plus des 8 conseils bancaires, un conseiller spécialisé en patrimoine vient compléter l’offre de La Banque Postale.

Ainsi, l’ensemble de la clientèle peut bénéficier, selon ses besoins et ses projets, des conseils et de l’expertise de professionnels.

Informations pratiques:



Le bureau de poste de Saint-Denis Les Flamboyants sera ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h30.