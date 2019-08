St-Denis: Plus de 460 millions d'euros investis depuis 10 ans par la mairie pour son Projet éducatif global

Le 23/08/2019 | Par SI | Lu 491

Une semaine après la rentrée scolaire, le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, a convié la presse ce vendredi à l'école des Badamiers pour un point sur les travaux et actions menées par la municipalité en faveur des agents et des écoliers au sein des établissements scolaires de la commune. Une rentrée marquée par le dédoublement des classes de CE1 situées en réseau d'éducation prioritaire (Rep) ( lire notre article du 16 août dernier ), qui concerne à Saint-Denis 7 écoles pour cette rentrée. Depuis trois ans, et en comptant le dédoublement des classes de CP situées en Rep et Rep+, la commune aura aménagé dans 24 écoles 202 classes à 12 élèves et construit 25 salles supplémentaires pour un coût total estimé à plus de trois millions d'euros.Ces nouvelles constructions ont été réalisées durant les vacances scolaires en respectant les normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Comme l'a rappelé Gilbert Annette au cours de cette conférence de presse, cette rentrée 2019-2020 "s'inscrit depuis 2008 dans notre projet politique qui fait de l'éducation une de nos priorités".Avec la mise en place du Projet éducatif global (PEG) pour sa "Génération Ambition" et plus de 464 millions d'euros mis sur la table depuis 10 ans, la municipalité dionysienne souhaite en effet donner aux écoliers de la commune "les moyens d'être droits face au monde". "Nous voulons combattre cette peur héritée de l'histoire et nous n'avons pas peur de le dire. Dans notre projet, il y a aussi l'ambition d'offrir la même chance à tout le monde. Notre société s'est construite sur beaucoup d'inégalités. À côté de l'éducation, nous avons la volonté de corriger cette reproduction", insiste le premier édile dionysien.Pour ce faire, la commune a mis en place depuis quelques années plusieurs actions gratuites "à tous les écoliers" scolarisés dans les écoles publiques, comme la cantine gratuite (qui bénéficiera à 12 913 élèves pour cette année 2019-2020 après la suppression des 8 tarifs de la grille tarifaire qui en compte 10), les plans "Anglais" (pour 5 004 élèves inscrits en maternelle et en élémentaire dans les 77 écoles de la ville) et "Savoir nager" (plus de 346 000 euros alloués chaque année) ou encore les bourses de voyages jeunes (plus de 250 000 euros alloués cette année par la mairie à 500 Dionysiens âgés de 6 à 30 ans). "À côté de ça, nous accompagnons les réformes du gouvernement en matière d'éducation comme le dédoublement des classes de CP et de CE1, que nous applaudissons. Néanmoins, pour répondre à cette belle réforme, nous avons dû trouver de nouvelles ressources pour 77 écoles et 17 500 élèves", tient-il à préciser.La mairie s'est aussi engagée dans une politique handicap "volontaire et concertée". En classe d'ULIS, la ville a ainsi alloué sur l'ensemble du territoire 5 Atsem pour assurer l'accueil des enfants dans les meilleures conditions, à l'instar des trois unités d'enseignement en maternelles (UEM) dans les écoles Michel-Debré (déficience auditive), Champ-Fleuri (déficience visuelle) et Primat (déficience autisme ou autres troubles envahissants du développement).Le maire du chef-lieu a par ailleurs rappelé qu'avant son retour aux affaires à la mairie en 2008, la collectivité investissait 977€/an et par enfant. Onze ans après, ce ratio est désormais de 1741€/an et par enfant, "et avoisinera les 1 900 euros en 2020" prévoit Gilbert Annette. "Nous continuons nos actions en matière éducative malgré la baisse des dotations. Les parents acceptent de faire des efforts en se serrant la ceinture sur certaines actions de la commune, préférant la réussite de leur enfant. Le tout, sans que l'on touche aux impôts", se félicite-t-il.Sur la partie périscolaire, Gilbert Annette a indiqué que la société publique locale OPÉ, chargée de prendre le relais des associations s'occupant du périscolaire, ne sera pas opérationnelle avant la fin de l'année, voire début 2020. "Le tissu associatif est trop fragile pour mener à bien une mission aussi importante", a-t-il rappelé. Interrogé sur la liquidation du CESAM , qui laissé sur le carreau plus de 600 enfants inscrits aussi bien pour les activités périscolaires que pour les aides aux devoirs, le maire a assuré que la structure avait "entrepris des actions sans s'assurer d'avoir le budget nécessaire", s'est-il justifié.S'il a reconnu que "tout n'est pas réglé" dans ce dossier concernant la partie CLAS (aide aux devoirs), les enfants issus de l'association auraient, semble-t-il, trouvé des places dans d'autres structures de la ville pour la partie périscolaire. Pour la partie CLAS, les autres attendront la mise en place officielle de la SPL OPÉ en cas de places insuffisantes dans les autres structures.