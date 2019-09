St-Denis: Refoulé d'une boîte de nuit, il se venge sur la voiture du vigile

Le 04/09/2019 | Par N.P | Lu 562

Samedi 18 août dernier, un homme est refoulé du Honey, boîte de nuit installée sur le Barachois. Pour cause, il est connu pour avoir été condamné pour trafic de cocaïne.



Alors que la nuit s’achève et que le vigile s’apprête à quitter son lieu de travail à bord de sa voiture, trois hommes cagoulés, barres de fer et galets à la main, lui barrent la route.



Les coups pleurent sur le véhicule avant que le vigile parvienne à s’enfuir, relate le JIR.

L’homme refoulé a été interpellé lundi soir puis relâché. L’enquête pour identifier les auteurs se poursuit.