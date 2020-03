St-Denis: Son violeur retrouvé 6 ans plus tard

Le 03/03/2020 | Par SH | Lu 465

L'adolescente n'a que 16 ans lorsqu'elle rentre de son collège à Sainte-Suzanne et se trouve dans le quartier du Chaudron, le 7 juin 2011. Alors qu'elle marche, elle est surprise par un homme, étranglée, projetée au sol puis violée à l'abri des regards des passants. Elle porte plainte et se fait examiner. Ses blessures ne font aucun doute. Comment se remettre d'un tel acte? Qui est cet homme? Deux mois plus tard, ce sont des menaces qu'elle reçoit d'un inconnu, encore une fois, dans la rue: "T'as pas intérêt à dire quoi que ce soit à la police". Elle ira au commissariat à nouveau. L'homme a la peau mate, musclé... que dire de plus?



C'est une vie difficile que l'adolescente, devenue jeune femme mène jusqu'à cette bonne nouvelle. En 2016 un rapprochement ADN est fait avec un homme arrêté pour d'autres faits. Le casier du quadragénaire contient de nombreuses condamnations pour violences, dont une par la cour d'Assises des mineurs.



Ce mardi devant la chambre d'instruction, il demandait sa mise en liberté avant son procès prévu en octobre. En prison depuis 2017, sa détention touche à sa fin - au mois d'avril. Le procureur s'est dit contre sa mise en liberté et a demandé la prolongation de sa détention jusqu'en octobre. La chambre d'instruction en a décidé de même.