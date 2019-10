St-Denis : Tous les services municipaux fermeront exceptionnellement leurs portes à midi ce mercredi

Le 22/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 1117

La Ville de Saint-Denis vous informe, qu'en raison de la visite du Président de la République et compte-tenu de l'important dispositif de sécurité qui sera mis en place sur les artères du territoire communal, tous les services municipaux fermeront exceptionnellement leurs portes ce mercredi 23 octobre 2019 à partir de 12h00.



Les parents des enfants inscrits dans les garderies et crèches municipales sont invités à prendre leurs dispositions pour récupérer leurs enfants en fin de matinée.



Comme à l'accoutumée, les services de permanence et d'astreinte suivants seront assurés :



- Police municipale et Sécurité

- Permanence Décès du Service Etat Civil.



La Ville de Saint-Denis remercie les Dionysiens de leur compréhension.