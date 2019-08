St-Denis: Un chauffard provoque un accident non loin du commissariat Malartic et prend la fuite

Le 08/08/2019 | Par SI | Lu 1110

Elle a eu la peur de sa vie. Alors qu'elle circulait dans la nuit de mardi à mercredi dans la rue Malartic à St-Denis, au carrefour situé à quelques dizaines de mètres du commissariat, Emilie* a été violemment percutée par un chauffard qui n'a même pas pris la peine de s'arrêter pour constater les dégâts et l'état des victimes. Un appel à témoin à été lancé et une plainte a été déposée.



L'incident s'est produit aux alentours de 00h50. Émilie était en voiture avec sa fille au moment de l'impact. "J'étais arrêtée au feu dans la rue Malartic lorsque j'ai été percutée par un véhicule. La violence du choc a été telle que j'ai été projetée contre une voiture à l'arrêt. La carrosserie a tout pris", explique la jeune mère de famille, encore sous le choc.



L'automobiliste, qui conduisait un coupé BMW anthracite, a eu le temps de repartir devant six témoins, "sans savoir s'il a blessé ou tué quelqu'un", ajoute Émilie.



"Le chauffard a forcément un impact à l'avant droit de sa voiture. En allant déposer mon véhicule chez mon garagiste, celui ci m'a indiqué qu'il était étonné de le voir repartir au vu des dégâts", ajoute-t-elle.



Pour rappel, le délit de fuite, qui existe même en l'absence de tout accident corporel subi par une personne, est puni jusqu'à trois ans de prison et 75 000 euros d'amende mais aussi un retrait de six points sur le permis de l'auteur. En cas d'homicide involontaire si l'accidenté meurt, la peine peut aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros.



Quelques minutes après cet accident et la fuite du chauffard, un camion de police qui passait dans les environs s'est arrêté pour constater les dégâts.



Un appel à témoin a été lancé par la police et une plainte a été déposée par Émilie.



* Nom d'emprunt