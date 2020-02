St-Denis: Un trafic de stupéfiants démantelé par la BAC

Le 27/02/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 2467

Dans la journée de mercredi, aux alentours de midi, deux jeunes gens, circulant sur le boulevard sud à bord d'un deux-roues, ont eu l'excellent réflexe de vouloir fuir en apercevant un véhicule de la BAC. La circulation étant saturée à cette heure, les policiers n'ont donc pas cherché à les poursuivre. Dans leur chevauchée fantastique, les deux fuyards ont perdu le contrôle du deux-roues et se sont fait cueillir par les policiers.



Après vérifications d'usages, ils trouvaient en leur possession de 40 cachets d'ecstasy. Les deux fuyards sont interpellés et les hommes de la BAC, qui disposent d'un officier de police judiciaire, decident de procéder à une perquisition chez l'un d'entre eux. En effet, les cachets d'ecstasy sont marqués et correspondent à un réseau qui est sous surveillance des hommes de la BAC depuis quelques temps. Une autre perquisition est décidée, mais cette fois chez le revendeur, connu et surveillé par les services de police de Saint-Denis.



Les policiers trouvent 160 cachets d'ecstasy - identiques aux 40 retrouvés sur les deux fuyards - ainsi qu'une somme en liquide. Au total, trois personnes sont placées en garde à vue et 200 cachets d'ecstasy retirés de la circulation. Le suite à donner à ce coup de filet de la BAC dépendra le décision du parquet de déférer ou non les trois trafiquants interpellés.