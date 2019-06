St-Denis: Une marche contre le diabète aux Camélias ce dimanche

Selon l’Organisme Mondial de la Santé, les comportements sédentaires sont responsables de nombreux décès. Ils sont également associés à des coûts des soins de santé élevés. En revanche, la pratique régulière d’une activité physique constitue une protection contre de nombreuses maladies chroniques, comme le diabète de type 2 et joue aussi un rôle particulièrement déterminant dans le contrôle du poids.

7h30 : Ouverture dépistage diabète

8h : Ouverture village santé (devant la poste)

8h30 : Départ de la Marche des Camélias

9h : Initiation sports de combat

10h30 : Ouverture bazar solidaire

11h et 13h : Animation Zumba

13h30 : Danse avec les "meufs qui osent"

13h35 : Tirage au sort jeu concours

14h : Clôture de la journée

Dans le cadre du projet "Camélias santé", ADN974 organise, le dimanche 23 juin, un événement sportif et familial au cœur du quartier des Camélias.ADN974 organise une marche urbaine de 4 à 7 kilomètres au cœur du Quartier des Camélias. Le parcours emmènera les marcheurs de l’avenue des Cocotiers jusqu’au parc de la Trinité avec quelques détours pour les plus motivés !Un village santé accueillera également les participants de 8h à 14h. On y trouvera un bazar de fruits et légumes, des ateliers d’initiation à la boxe, une zumba géante, des jeux pour les marmailles et bien sûr des stands de prévention santé et de dépistage du diabète.L’inscription est gratuite et ouverte à tous dans la limite de 300 marcheurs qui pourront également participer au jeu concours pour tenter de gagner des lots liés à l’activité physique (Vélos adulte et enfant, montre connectée).Trente minutes de marche par jour peuvent suffire, mais il n’est pas toujours facile de pratiquer une marche quotidienne en famille lorsque l’on habite en ville ! C’est notamment pour répondre à ce type de besoin que le projet Camélias Santé a été conçu.Le projet "Camélias Santé" qui se déroule au sein des Camélias sur 2 années (de novembre 2017 à février 2020) vise à rendre les habitants du quartier acteurs de leur propre santé en lien avec l’ensemble des forces vives du territoire (associations, institutions, pro de santé et acteurs économiques). Plus de 300 actions (dépistage, séances d'activité physique, ateliers de nutrition ...) ont été réalisées touchant plus de 5000 personnes.Le projet "Camélias Santé" est soutenu par l’ARS OI et la ville de Saint-Denis et est intégré au Contrat Local de Santé de la Ville. Il bénéficie également du soutien de la Mutualité de la Réunion et du Fonds de dotation Muta Réunion. La construction collective de ce projet vise également à en assurer une pérennité partielle ou totale à l’issue de l’expérimentation.