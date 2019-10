St-Denis : les commerçants inquiets pour la soirée d'Halloween

Halloween, c'est jeudi soir. Et c'est peu dire que les commerçants dionysiens sont inquiets.



Ils ont encore en mémoire les incidents de l'an dernier où le Chaudron s'était embrasé et où la fête avait dégénéré en violences urbaines. Plusieurs voitures avaient été incendiées, des magasins pillés et les violences n'avaient cessé qu'à trois heures du matin.



Ils sont d'autant plus inquiets que cette année, les violences ont commencé beaucoup plus tôt du fait de la visite d'Emmanuel Macron. Depuis l'arrivée du chef de l'Etat, c'est tous les soirs que des poubelles sont brûlées, que des magasins subissent des tentatives de pillage et que des voitures sont brûlées.



Même si on n'en parle plus, les incidents ayant fortement baissé en intensité, ce dimanche soir encore quelques poubelles ont brûlé.



C'est signe que la tension ne redescend pas et que le pire est bel et bien à craindre pour jeudi soir.