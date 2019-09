St-Gilles: La boîte de nuit Le Jungle Village tire sa révérence

Le 01/09/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1592

Nous l'apprenons par nos confrères du Quotidien: Le Village Club à Saint-Gilles ferme ses portes. Son mythique gorille va bientôt être retiré de son piédestal.



La célèbre boîte de nuit de l'artère principale de la station balnéaire a réalisé sa dernière soirée ce samedi soir. Alors qu'il était l'un des lieux de prédilection des adeptes de la nuit, les amoureux du dancefloor devront désormais trouver un nouveau QG pour profiter de leurs soirées.



Après 21 ans de bons et loyaux services, le propriétaire du night club, Mirko Gigovic, déclare que le monde de la nuit a changé et entend bien s'adonner à une nouvelle vie professionnelle. L'établissement va être transformé en un restaurant panoramique et devrait voir le jour d'ici le mois de novembre. Chacun espère qu'il continuera à dynamiser la rue du Général de Gaulle...