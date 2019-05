St-Gilles: La plage des Roches Noires fermée lundi

Le 18/05/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 284

Le désensablement d’entretien du port, le long du chenal de navigation

La reconstitution de la digue principale du port par déplacement de blocs rocheux. Cette intervention consiste à remettre en place les rochers afin de reconstituer la digue de protection intérieure. Il sera procédé également au déplacement des échinodermes (oursins + holothuries) ainsi qu’au ramassage des déchets.

Des travaux de dragage vont débuter ce lundi 20 mai sur le port de St Gilles-les-bains.Deux opérations de travaux sont cette fois-ci programmées:Dès lundi et pendant toute la durée des travaux, qui dureront 3 semaines, la plage des roches Noires sera fermée au public. La baignade et les activités nautiques sont également interdites.A noter également que ce lundi, de minuit à 9h du matin, les rues de la poste et du port seront fermées. Le stationnement y est donc interdit.