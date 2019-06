St-Gilles: Un touriste anglais arrêté pour exhibitionnisme

Le 09/06/2019 | Par N.P | Lu 867

Un touriste anglais a été arrêté hier après-midi sur la plage de l’Hermitage. L’homme d’une cinquantaine d’années a non seulement exhibé sa nudité mais semblait également se tripoter, indique le JIR.



L’alerte a été donnée par deux femmes aux maitres nageurs sauveteurs qui ont eux-mêmes fait appel aux gendarmes du secteur.



L’homme a été interpellé et placé en garde à vue. Il serait coutumier du fait, a beaucoup voyagé et s’est notamment rendu sur les plages de la Grande Ile. Hier, il s’est offert une nuit en cellule.