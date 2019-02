St-Joseph: 50 pétrels retrouvés morts sur le littoral

Le 17/02/2019

Près d'une cinquantaine de pétrels ont été découverts sans vie sur le littoral de Saint-Joseph, non loin du Piton Babet.



C'est un riverain qui a découvert les oiseaux morts ce vendredi. Il a ainsi prévenu la Société d’études Ornithologiques de La Réunion (SEOR). De ce fait, le dispositif d’intervention a été activé et la DEAL a été sollicitée.



Les pétrels ont été transférés en laboratoire afin d'identifier la cause de leur décès. Cela peut être un empoisonnement, comme une attaque d'animal: aucune piste n'est laissée de côté. Des résultats devraient être communiqués d'ici la semaine prochaine.