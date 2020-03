St-Joseph: Attention aux individus malveillants qui pénètrent chez les personnes âgées

La Ville de Saint-Joseph alerte par voie de communiqué sur des comportements malveillants identifiés sur la commune :

La Ville de Saint-Joseph appelle ses administrés à la plus grande vigilance. Nous avons été informés que, notamment sur le secteur de Vincendo, des personnes malveillantes passent en ce moment chez les personnes âgées en se faisant passer pour des sociétés de désinfection envoyées par la ville.



ATTENTION, en aucun cas la Ville de Saint-Joseph n’est à l’origine de cette demande. Nous faisons appel à la vigilance des personnes âgées (premières ciblées) et de leur famille.



Tout comportement ou demande suspecte peuvent être signalés à la Police Municipale de Saint-Joseph au 0262 35 80 97 et à la Gendarmerie.