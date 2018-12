St-Joseph : Baignade interdite à Manapany et à la rivière Langevin

Le 22/12/2018 | Par N.P | Lu 158

La Ville de Saint-Joseph informe que, sur recommandations de l’ARS et par mesure de prévention, à l’approche du cyclone Cilida, le bassin de baignade de Manapany et la Rivière Langevin sont interdits à la baignade et aux activités nautiques, à compter de ce jour (samedi 22 décembre 2018).



Par ailleurs, à l’approche du Cyclone CILIDA, par mesure de précaution la ville de Saint-Joseph informe de la fermeture préventive du radier fusible, chaque nuit, entre 22h et 6h du matin, à compter de ce jour et jusqu’à la fin de l’épisode pluvieux.