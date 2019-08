St-Joseph: Bientôt un Gamm Vert pour compléter l'offre de la ZAC des Grègues

Le 01/08/2019 | Par N.P | Lu 330

La ZAC des Grègues complète son offre commerciale. La commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), réunie le 26 juillet dernier, a autorisé la création d’un ensemble commercial de 3 056 m2 à l’enseigne Gamm Vert.



Le permis de construire déposé par la SCA TERRACOOP, propriétaire de l’enseigne, prévoit un espace de vente jardinerie et un espace extérieur, une moyenne surface non alimentaire de 425m2, deux boutiques et un parc de stationnement de 95 places de parking.



La CDAC a jugé la construction "cohérente avec le développement urbain", disposant d’"une bonne accessibilité" par la contournante de St-Joseph et "limitera dans une certaine mesure l’évasion commerciale vers St-Pierre".



​Selon les informations du Quotidien, le Gamm Vert de Petite-Île devrait rester ouvert mais davantage réservé aux professionnels.