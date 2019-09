St-Joseph: Blessé à la tête, il n'apprécie pas les soins et encore moins l'arrivée des gendarmes

Le 19/09/2019 | Par PB | Lu 1133

Blessé à la tête par un jet de galet, Joseph n’a pas apprécié les soins prodigués par les sapeurs-pompiers et encore moins l’intervention des gendarmes.



Lundi à la gare routière de St-Joseph, complètement ivre, il a accueilli les forces de l’ordre par un flot d’insultes. "Avec l’alcool, je dis ce qui me passe par la tête et c’est pas joli". Trois gendarmes se sont constitués partie civile.



L'homme a déjà condamné pour ce même type de faits notamment. Le parquet, considérant que la justice avait été "trop clémente" jusqu’à présent, a demandé une peine de 6 mois de prison avec mandat de dépôt.



Pour ces faits d’outrage et de rébellion, le tribunal a finalement condamné le prévenu à 4 mois d’emprisonnement et à la révocation d’un précédent sursis de 2 mois. L’homme n’a pas regagné sa cellule à l’issue du procès et devra payer 300 euros aux gendarmes malmenés.