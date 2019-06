- adapter la densité au "mode d'habiter" des habitants en proposant des formes urbaines qui permettent une densification certaine tout en répondant au désir de « case à terre » par exemple les maisons de ville.

- Le projet communal en surface d’extension urbaine



Les extensions urbaines à vocation résidentielle représentent une surface totale 102 ha :

- près de 44 ha pour l’aménagement du Grand centre-ville ;

- 16 ha pour le bi-pôle Langevin - Vincendo ;

- 21 ha pour les bourgs de proximité qui comprend Carosse, Lianes, Plaine des Grègues, Jean-Petit et Grand Coude ;

- et 21 ha pour les Territoires Ruraux Habités (Crête 1 et 2, Jacques Payet, Matouta, Parc à Mouton, Bel Air, Bézaves, la Passerelle).

- Le redéploiement des surfaces en zone urbaine



Pour la mise en œuvre de ce projet, les quotas attribués par le SAR sont insuffisants. C'est pourquoi il a été fait le choix de conférer à certaines zones urbaines actuelles encore non bâties un usage agricole et naturel dans le prochain document d'urbanisme.



Ces surfaces récupérées s'ajoutent aux extensions accordées par la SAR. C'est ce que nous appelons le redéploiement. La récupération de ces surfaces représente un potentiel de 44 ha.



Cette redistribution des quotas de redéploiement se fait essentiellement des bourgs de proximité (15 ha) vers le pôle secondaire, mais en appliquant un coefficient de pondération lié à la densité minimale pour ne pas remettre en cause la hiérarchie de l'armature urbaine.



Pour garantir la mise en œuvre de ce projet, des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été définies avec la construction d'équipements structurants, mais aussi d'activités économiques et touristiques (commerces, services, artisanat,etc.), des prescriptions paysagères et architecturales. Mais, ces OAP vont surtout assurer un haut niveau de production de logements avec une part considérable de logements aidés.