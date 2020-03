St-Joseph: Patrick Lebreton largement réélu au premier tour

2. anonyme_mouse le 15/03/2020 23:24



Bravo pour cette continuation Mr Le Maire!!!.... On vient d'annoncer sur Europe1 que la restauration doit fermer à partir de demain 16/03 à la Réunion (pour des causes de virus)... J'espère que vous ne m'en voudrez pas si je reste ouvert car en plus de devoir survivre, je me doit de m'acquitter de la CFE chaque mois.... Vous vous souvenez, cette taxe professionnelle qui devait disparaitre mais que chaque maire aime plus que tout....



