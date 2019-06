1. justedubonsens le 24/06/2019 17:01



Ces recherches devraient être imputées aux polices municipales dont c'est le rôle de sillonner leur commune. Ils revendiquent toujours plus de responsabilités et de pouvoirs mais la mise en application est loin de suivre ces acquis. Pour sillonner l'île dans toutes les communes, je me pose souvent la question de leur utilité et encore plus de leur rendement !