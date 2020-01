St-Leu: Bruno Domen officialise sa candidature aux municipales

Le 19/01/2020 | Par Charline Bakowski | Lu 201

C'est à la salle des fêtes du Foirail à Piton Saint-Leu, devant près de 700 personnes, que Bruno Domen a officialisé sa candidature pour les prochaines élections municipales pour la commune de Saint-Leu.



Au-delà des partisans présents, on note également la présence de personnalités comme Michel Dennemont, Jean-Luc Poudroux, Gilles Leperlier, Nassimah Dindar, Stéphano Dijoux, Cyrille Melchior ou encore Didier Robert.



"Avec vous pour Saint-Leu", Bruno Domen a tenu un discours prônant "un travail partenarial avec l’ensemble des bonnes volontés, acteurs institutionnels, associatifs et privés", en ajoutant "c'est ensemble que nous bâtissons".



Bruno Domen a établi le constat que la population a fortement augmenté, nécessitant la construction de logements, le renforcement des réseaux d’eaux, l’amélioration de la desserte en transports, des équipements de proximité.



Bien que la commune ait connu un essor économique avec la ZAC Portail, il déclare qu'il est possible de faire mieux. Bruno Domen résume sa campagne à trois points essentiels: l’humain, l’écologie et l’authenticité.