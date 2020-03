St-Leu: Dimitri Rangama-Petchy présente sa liste, soutenu par des colistières de Poudroux et de T.Robert

Le 04/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 166

C’est vendredi dernier que le candidat de la liste "Leu Rassemblement pour Saint-Leu", Dimitri Rangama-Petchy, a lancé officiellement devant près de 400 personnes sa campagne électorale.



Soutenu par Les Républicains, le jeune délégué LR de la 7e circonscription en a profité pour présenter les membres de sa liste. Une liste sur laquelle on retrouve aussi bien des anciennes colistiers de Thierry Robert Mahalia Galais et Heidi Etchiandas) et de Jean-Luc Poudroux (Angela Osiris et Geneviève Vissinti). "Une bonne partie des membres de cette liste sont connus par les militants des différents courants politiques dont ils sont issus", explique le candidat de la droite.



Entrecoupés des prestations de chanteurs locaux dans une soirée particulièrement animée, Dimitri Rangama-Petchy en a également profité pour présenter quelques points de son programme, à retrouver ci dessous: