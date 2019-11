St-Leu: Disparition inquiétante d'un homme

Le 24/11/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 7800

Un homme résident à Saint-Leu aurait disparu depuis vendredi, 23h15. Un appel à témoins a été lancé.



Il s'agit de Sébastien Nicolini, âgé de 40 ans. Métropolitain d'origine, il mesure 1,83m et est de corpulence athlétique. Il porte la barbe, a les cheveux courts de couleur noire avec une légère calvitie.



Il serait parti pieds nus de la plage de L’Etang-Salé, sans téléphone ni moyen de paiement en direction de Saint-Louis. Il était vêtu d'un pantalon de treillis bariolé et d'un t-shirt de couleur vert kaki avec des écritures noires au moment de sa disparition.



Des recherches ont été entamées par son entourage et les gendarmes, mais n'ont pu aboutir, pour l'heure, à aucune trace pertinente.



Toute personne pouvant apporter des éléments susceptibles d'orienter les recherches peut contacter la gendarmerie de L’Étang-Salé au 02 62 91 70 40 ou le centre opérationnel de la gendarmerie de Saint-Denis en dehors des

heures ouvrables en composant le 17.