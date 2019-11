St-Leu: Il frappe la mère de son bébé et retourne derrière les barreaux

Le 23/11/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1117

A seulement 25 ans, Julian K. comparaissait hier devant le tribunal de Saint-Pierre pour des violences en récidive. Les faits de violence, réalisés sur sa petite amie, remontent à octobre et novembre dernier.



Au-delà de violences physiques qui lui ont valu 8 jours d'ITT, la jeune femme a également subi la dégradation de ses biens personnels, comme son téléphone portable. Selon le Quotidien, le conjoint agresseur a aussi prononcé des menaces de mort sur le bébé.



Ces actes de violence dureraient depuis le début de leur relation, commencée il y a un an. La conjointe aurait déjà déposé plusieurs plaintes au moment de sa grossesse et à la naissance de leur bébé.



Le jeune homme a un casier judiciaire bien rempli, avec déjà une dizaine de condamnations à son actif. Jugé comme violent et impulsif, la procureure l'a renvoyé pour deux ans en prison. Il devra également dédommager la mère de son bébé à hauteur de 2.000 euros et son enfant à hauteur de 1.000 euros.