St-Leu: Johan Guillou candidat aux municipales 2020

Pour redresser notre commune, nous travaillerons avec toutes les bonnes volontés ! Et en premier lieu avec les associations, qui, lorsqu’on leur en donne les moyens, font un travail formidable sur le terrain. Il faut aider ceux qui travaillent pour le développement de la culture, du sport, de l’animation, ceux qui font la promotion de notre richesse et de notre identité. Saint-Leu doit redevenir une capitale culturelle et sportive. Avec des forces vives mobilisées, encouragées, avec des structures rénovées et sécurisées.



Nous donnerons au parc du 20 décembre le festival qu’il mérite. Un festival qui fera écho à la révolte d’Elie, un moment marquant dans l’histoire de notre commune.



Il faut un développement des activités périscolaires pour nos marmailles. Parce que le périscolaire, c’est l’égalité des chances. C’est la possibilité pour les enfants d’avoir accès à des activités, quels que soient les revenus de leurs parents.



Pour l’épanouissement des enfants et l’aide aux familles, il faut aussi développer les garderies et les micro-crèches.



Créer du lien, partout. Des espaces où l’on se rencontre. Des maisons de quartier. Des services administratifs délocalisés, au plus près des administrés. Et notamment dans les Hauts, oubliés par l’actuelle équipe municipale.



Dans les hauts, c’est pas des moitiés de Saint-Leusiens !



Cela, on est obligé de le rappeler, ou de l’apprendre à ceux qui sont actuellement aux commandes. Personne ne doit être oublié. Tout le monde a droit à la solidarité.La commune, sous notre impulsion, aidera d’ailleurs les familles au moment où elles sont le plus éprouvées et les plus fragiles... lorsqu’elles sont frappées par un deuil. Il faudra créer des structures : maisons et service funéraire, pour l’aide logistique, pour une aide administrative. Pour un accompagnement humain.



Nous travaillerons pour le développement économique et touristique de Saint-Leu, et donc pour l’emploi. Notre commune a un capital largement sous-exploité.



Du foncier sera mobilisé pour la création d’une zone d’activité et d’une zone industrielle, au niveau de la pointe des châteaux et sur la partie basse de la route des Tamarins. Et avec cette activité nouvelle, la commune s’engagera sur des conventions, pour que le plus grand nombre d’ emplois soit occupé par des Saint-Leusiens. Cela, je le dis et je l’assume.



Saint-Leu, avec ses Hauts, malheureusement oubliés, et avec son littoral, doit devenir une commune à la pointe du développement durable, notamment avec le développement du photovoltaïque. Nous devons utiliser nos ressources communales pour apporter les meilleures aides à la population. Nous créerons ainsi une régie de l’eau, pour maitriser le coût de l’eau et, au final, le baisser. C’est ça, aussi, travailler pour le pouvoir d’achat.



Nous créerons aussi une régie pour bitumer nos chemins communaux. Savez-vous que St Leu a un finisher, qui prend la poussière depuis des années, alors que tant de nos routes restent abîmées, "casse-cassées"?



Le programme que nous proposerons aux Saint-Leusiens, vous le voyez déjà, répondra à plusieurs attentes et exigences :