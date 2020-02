St-Leu : Karine Nabénésa se range finalement aux côtés de la candidate de Thierry Robert

Le 19/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 405

Dans un communiqué, Karine Nabénésa indique avoir accepté de rejoindre la liste de Sylvie Comorassamy pour les élections municipales 2020 à St-Leu. "Elle est la seule à pouvoir faire rempart face à l’équipe de destruction qui se trouve aux portes de Saint-Leu depuis le 18 janvier", commente Karine Nabénésa :

"Je serai à Saint- Leu aux prochaines municipales



J’ai décidé d’accepter la proposition de Sylvie COMORASSAMY. Je serai à ses côtes sur la liste qu’elle conduira aux municipales de Saint-Leu, les 15 et 22 mars prochains.



Je m’engage à ses côtés parce que j’aime Saint-Leu et je veux que Saint- Leu continue d’avancer et se développer dans la sécurité et dans l’apaisement. Elle est la seule à pouvoir faire rempart face à l’équipe de destruction qui se trouve aux portes de Saint-Leu depuis le 18 janvier.



Je m’engage à ses côtés pour continuer à faire respecter le NON de la population et faire bloc face au projet destructeur de carrière qui a été négocié lors de ces dernières municipales. Je veux que nos enfants continuent à grandir en bonne santé dans ce cadre si agréable. Je veux continuer à voir des poussettes sur notre si beau front de mer. Je veux que nos commerces continuent à se développer. Je veux que nos maisons, nos biens, nos rondavelles continuent à avoir de la valeur. Le chantier de la NRL doit se terminer , c’est une nécessité absolue mais en aucun cas il a besoin de la carrière de Bois Blanc. Malgré tout, ce projet a bien été inscrit par les nouveaux amis de la majorité dans le silence absolu de la majorité sortante.



Nous avons un autre projet pour Saint- Leu que de devenir la Ville-Carrière de la Réunion. Je ne vais pas rester les bras croisés quand ceux qui sont au pouvoir ont décidé de brader Saint-Leu.



J’ai eu plaisir à travailler avec Sylvie lorsque j’étais à la Mairie de Saint Leu. Je suis heureuse de rejoindre cette liste conduite par une femme. Une femme capitaine, c’est assurément aussi une autre manière de faire, un autre logiciel dans lequel, évidemment je me retrouve.



Nous sommes des femmes, des mères, des élues engagées et d’expériences qui saurons travailler efficacement dans votre intérêt.

Avec Herbert Vergoz, Alain Lucas et les autres colistiers, nous sommes capables et nous savons faire.



Et nous allons continuer le travail engagé en 2008 et réussi, dans l’apaisement et dans la droiture, si les Saint-Leusiens nous accompagnent.



Saint-Leu a besoin d’une équipe capable, solide et loyale. Une équipe avec des résultats depuis 2008 au service des Saint-Leusiens. Sylvie Comorassamy c’est l’assurance d’avoir un Maire disponible, qui aime véritablement le contact avec la population. C’est aussi l’assurance d’avoir une capitaine solide qui ne flanche pas à la première difficulté en se jetant dans les bras du premier venu. C’est le gage d’une municipalité qui avance, aux côtés de ses partenaires, sans retour en arrière.



Aussi, j’invite les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens à nous rejoindre et à nous faire confiance. Unissons nos forces pour l’avenir de Saint-Leu."



Karine Nabénésa