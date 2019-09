St-Leu: L'ancien policier serait mort à cause d'une allergie alimentaire

Le 07/09/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 2362

Alors que les premières constations par les services de gendarmerie ont très vite laissé penser à un suicide, le trentenaire aurait en réalité succombé à cause d'une allergie, confient nos confrères du JIR.En effet, au-delà difficultés de conditions de travail des policiers, ce dernier "avait fait face à des difficultés professionnelles et personnelles récentes". Or "l’homme de 33 ans aurait en réalité succombé à une intoxication alimentaire", déclare le JIR.Le trentenaire et son père auraient, la veille de son décès, mangé des larves de guêpes congelées en provenance de Madagascar. Des analyses complémentaires du produit en question ont été réalisées et ont permis de confirmé qu'il serait donc la cause du décès.Le JIR ajoute également que "l’homme avait d’ailleurs été l’objet d’une forte allergie nécessitant une prise en charge, il y a un an environ." Bien qu'il en ait remangé depuis, ce festin de guêpes lui aurait bel et bien été cette fois-ci fatal. Un examen du corps est cependant prévu ce lundi afin de confirmer les causes exactes de sa mort.