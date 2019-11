St-Leu: L'expulsion confirmée, la famille Elie devra partir le 25 janvier prochain au plus tard

Et quelles sont les nouvelles d'un article parue un peu plus de deux ans,concernant la propriété de la grande ravine, sur lequel des gens venus d’ailleurs qui ont construits leur maison et certaine vendue.

5. potola georges le 18/11/2019 16:47



Il n'y a plus de place pour l'humain dans ce monde, le Dieu argent sévit, l’homme est devenu aveugle.

Les pauvres citoyens n'ont aucune chance contre le système.

D'ici 50 ans tous les Réunionnais seront enfermés dans des tours de béton.

Ces gens déracinés de la terre vont réagir avec violence, et seront appelé délinquants.

L'alcool et la drogue feront le reste. Vous pouvez vérifié dès maintenant dans les zones sensible à la Réunion ou les bidonvilles de béton ont remplacé nos ptit case en tôle.