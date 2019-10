St-Leu: Le PLR et LFI soutiens officiels de Sandrine Lambert Mareuil pour les municipales

Le 12/10/2019 | Par NP | Lu 271

C'est au restaurant Ô Mille Saveurs de Saint-Leu que le mouvement Kér Domoun et leur candidate Sandrine Lambert Mareuil se sont réunis ce vendredi matin afin d'annoncer officiellement que la liste Kér Domoun sera soutenue par La France Insoumise, le PLR et Génération.S dans le cadre des prochaines échéances municipales.



Pour l'occasion, deux parlementaires de gauche Huguette Bello et Jean-Hugues Ratenon se sont déplacés afin d'apporter leur soutien à la candidate de 39 ans, native de Saint-Leu et commerçante à Saint-Leu.



Bruno Gavarri, responsable de Génération.S, parti de Benoît Hamon à La Réunion, était également présent. L'occasion pour Sandrine Lambert Mareuil de revenir sur la genèse du mouvement Kér Domoun (Kér Démocratique,Ouvert, Modèle et Universel) et de rappeler notamment que la politique est "noble" et que la population "ne doit plus être allergique à ce mot", comme le plussoie Huguette Bello qui n'hésite pas à dire “la politiqué lé bon et beau, c'est domoun lé pas bon”.



Redonner ses lettres de noblesse à la politique, placer l'Humain au coeur du projet, développer les quartiers des Hauts via le tourisme et en travaillant étroitement avec les associations, cesser la “ghettoisation” des quartiers: Sandrine Lambert Mareuil pointe du doigt "cette manie de vouloir à tout prix faire en sorte que ceux qui ont moins de moyens se retrouvent exclus du reste de la population". "Ces logements sociaux devront à l'avenir se fondre dans le paysage saint-leusien”, poursuit elle.



La jeune femme dit vouloir créer une dynamique culturelle encore inédite sur Saint-Leu. Elle souhaite ainsi "favoriser les liens intergénarationnels, en finir avec les dysfonctionnements dans les établissements scolaires, prendre à bras le corps l'urgence écologique, en commençant par le zéro plastique dans l'enceinte de la mairie, travailler plus efficacement avec la TCO, végétaliser les rues et bâtiments du centre-ville, lutter contre la corruption via une totale transparence des embauches, la consultation citoyenne quant aux grands projets". Le tirage au sort d'un quart de la liste démontre par ailleurs pour Sandrine Lambert Mareuil "de la place importante dédiée à la démocratie", "du jamais vu sur Saint-Leu", affirme-t-elle.



Sandrine Lambert Mareuil poursuit ainsi: “Nous sommes toutes et tous des femmes et des hommes de convictions, représentatives de la population saint-leusienne, des personnes qui connaissent la réalité des Saint-Leusiens, qui connaissent leurs besoins, et qui seront à même d'y répondre avec efficacité , car nous avons des compétences solides,dans tous les secteurs, ce qui fait de nous une équipe cohérente, qui tient la route, et qui fera renaîtrela municipalité de ses cendres”.



Huguette Bello (PLR), Jean-Hugues Ratenon (LFI), Bruno Gavarri (Génération.S) sont unanimes. Saint-Leu, comme toutes les municipalités, "doit se renouveler", et la candidate saint-leusienne "a toutes les qualités pour reprendre la ville en mains".



La patronne du PLR a par ailleurs souligné "l'importance d'avoir des femmes maires", ce qu'a réaffirmé son homologue de la France Insoumise. Les deux parlementaires appellent à rejoindre la liste Kér Domoun, affirmant qu'une totale union de la gauche derrière Sandrine Lambert Mareuil "est à ce jour encore possible".